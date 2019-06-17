В Перми на улице Встречной появится тротуар

СЕГОДНЯ 08:58 2019-06-17T08:58:01+03:00

Планируется проложить около 7 тысяч м2 тротуаров

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В Индустриальном районе Перми начали обустраивать тротуар на улице Встречной. Рабочие укладывают асфальт на пешеходной дорожке от улицы Подлесной до Пермского краевого клинического госпиталя для ветеранов войн по улице Встречной, 31а.

Всего планируют обустроить около 7 тысяч м2 пешеходных дорожек.

- Установлены бортовые камни, подготовлено основание из щебня. Продолжается укладка асфальтобетонного покрытия на пешеходной дорожке. Всего в рамках комплексного благоустройства улицы Встречной планируется отремонтировать более 6,8 тысячи кв. метров тротуаров, - сообщили в городской администрации.

Все ремонтные работы планируется завершить к концу сентября.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми появится автобусный маршрут №50. Троллейбусный маршрут №5 «улица Гусарова – станция «Пермь-2» заменит автобусный №50. Он начнет курсировать уже с субботы, 15 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU