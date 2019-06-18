2019-06-18T12:36:31+03:00
Происшествия

За неделю на дорогах Прикамья погибли 4 лося

В крае продолжается сезон миграции лосей
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Пермском крае с 10 по 16 июня произошло 4 аварии с участием лосей. Животные погибли.

Всего с начала года произошло 33 ДТП с участием диких лосей. Две аварии произошли в Добрянском районе Пермского края.

Министерство природы предупреждает о том, что в Пермском крае продолжается миграция лосей, и призывает автомобилистов быть внимательнее на дорогах. Миграция продлиться до августа.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермяки обеспокоены появлением лосей в черте города.Жители Перми встревожены появлением лосей на улицах города. В соцсетях пермяки предупреждают горожан об опасности. Лоси выбегают на дорогу и могут стать причиной ДТП. Так, диких животных видели в Кировском, Мотовилихинском, Орджоникидзевском районах. Диких животных видели в нескольких районах города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Она просилась обратно, но ее не пускали». Волонтеры ищут дом крохотной собачке, которую предали хозяева
В Перми из санатория сбежала 8-летняя девочка
ВТБ удвоит число банкоматов с бесконтактной технологией
В Перми начали бороться с борщевиком
В Ленинском районе Перми отремонтирую улицы за 1, 5 миллиарда рублей
Как защитить подростка от пагубных привычек? Смотрите на нашем сайте трансляцию с лекции
"Задержан ее друг". Пропавшую 19-летнюю пермячку нашли убитой
В Перми на маршрут №60 добавят 4 остановки
В Прикамье задержали «голодного» грабителя
В Прикамье владелец досугового центра незаконно начислял себе премии
В Прикамье осудят бывших сотрудниц налоговой службы за присвоение более миллиона рублей
В Прикамье мотоциклист погиб на месте после столкновения с автобусом
В Перми полностью сгорел жилой дом
В Перми срочно нужны волонтеры для поиска дезориентированного пермяка
Предприниматель, виновный в массовом отравлении детей из школы № 107, заплатит штраф
С начала сезона клещи покусали почти 11 тысяч жителей Прикамья
11 команд из Пермского края прошли в финал Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв»