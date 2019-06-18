За неделю на дорогах Прикамья погибли 4 лося

СЕГОДНЯ 12:36 2019-06-18T12:36:31+03:00

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В Пермском крае с 10 по 16 июня произошло 4 аварии с участием лосей. Животные погибли.

Всего с начала года произошло 33 ДТП с участием диких лосей. Две аварии произошли в Добрянском районе Пермского края.

Министерство природы предупреждает о том, что в Пермском крае продолжается миграция лосей, и призывает автомобилистов быть внимательнее на дорогах. Миграция продлиться до августа.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермяки обеспокоены появлением лосей в черте города.Жители Перми встревожены появлением лосей на улицах города. В соцсетях пермяки предупреждают горожан об опасности. Лоси выбегают на дорогу и могут стать причиной ДТП. Так, диких животных видели в Кировском, Мотовилихинском, Орджоникидзевском районах. Диких животных видели в нескольких районах города.

ИСТОЧНИК KP.RU