2019-06-03T11:40:52+03:00
Происшествия

Пермяки обеспокоены появлением лосей в черте города

Диких животных видели в нескольких районах города
Лилия Абибулаева
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--Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
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Жители Перми встревожены появлением лосей на улицах города. В соцсетях пермяки предупреждают горожан об опасности. Так, диких животных видели в Кировском, Мотовилихинском, Орджоникидзевском районах

- Автомобилисты, будьте бдительны! На подъезде к Старцева, у новых коттеджей мне под колёса чуть не бросился лось, но отвернул вдоль дороги! Может, ещё будет пытаться выскочить здесь на дорогу!! - пишут в социальных сетях.

- Они везде, где лес рядом. На днях в Голованово дорогу тихонько так перешёл.

- На улице героя Лядова буквально пару дней назад выскочил под колеса, успела увернуться. Очень неожиданно было увидеть лося в черте города. Будьте бдительны!

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае годовалый лось погиб под колесами поезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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