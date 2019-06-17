В Прикамье мужчина ограбил баню на 47 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:12 2019-06-17T10:12:07+03:00

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Жительница села Усть-Кишерть сообщила полицейским, что ее ограбили. И предбанника украли вещи на 47 тысяч рублей. По горячим следам, злоумышленника задержали.

Грабителем оказался местный житель. Изрядно выпив, мужчина пролез под забором из металлической сетки и взломал запертую дверь, ведущую в баню. Внутри он обнаружил вещи, оставленные хозяйкой, и присвоил их себе. В дальнейшем мужчина попытался продать украденное односельчанам.

В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее мы писали о том, что житель Пермского края до смерти избил свою жену. 63-летнего жителя деревни Кокоры Кунгурского района обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью. По версии следствия, в апреле 2019 супруги вместе выпивали. В процессе вечера между мужем и женой произошел конфликт. Мужчина разозлился и стал избивать женщину.

ИСТОЧНИК KP.RU