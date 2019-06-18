В Прикамье осудят бывших сотрудниц налоговой службы за присвоение более миллиона рублей

СЕГОДНЯ 07:17 2019-06-18T07:17:07+03:00

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Следствие установило, что сотрудницы Межрайонной ИФНС № 6 по Пермскому краю превысили должностные полномочия и нанесли материальный ущерб государству. Незаконной деятельностью злоумышленницы занимались в течение 9 лет.

- Бывшая сотрудница налоговой службы незаконно разрешила предпринимателю осуществлять деятельность в сфере общественного питания в помещении Инспекции, без заключения договора аренды и возмещения затрат на содержание арендованного помещения, - сообщают в СУ СКР по Пермскому краю. - С 2013 года по 2017 год вторая обвиняемая, являясь начальником отдела общего обеспечения, используя свое служебное положение, совершила присвоение вверенных денежных средств, из фонда оплаты труда, причинив ущерб на сумму более 1 миллиона 112 тысяч рублей.

В отношении женщин возбуждено уголовное дело и арестовано имущество.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU