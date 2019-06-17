2019-06-17T14:38:04+03:00
Происшествия

В Прикамье при странных обстоятельствах погибла почтальон

Тело обнаружил муж
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Юсьвенском районе Пермского края обнаружили тело 56-летней женщины-почтальона. Несколько дней она не появлялась на работе и не выполняла свои служебные обязанности. В пятницу, 14 июня, тело пропавшей обнаружил ее муж.

- Тело 56-летней женщины было найдено ее мужем на приусадебном участке. На данный момент, проводится следственная проверка. Устанавливаются причины смерти женщины, - сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в Кудымкарском межрайонном следственном комитете.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае на берегу реки нашли тело мужчины. Тело неизвестного мужчины было найдено 23 апреля в поселке Сылва на берегу реки в Ельниках. Местные жители, которые нашли тело, сразу сообщили о находке сотрудникам полиции. В следственном комитете устанавливают причину смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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