В Пермском крае на берегу реки нашли тело мужчины

СЕГОДНЯ 10:55 2019-04-24T10:55:37+03:00

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Тело неизвестного мужчины было найдено 23 апреля в поселке Сылва на берегу реки в Ельниках. Местные жители, которые нашли тело, сразу сообщили о находке сотрудникам полиции.

- Сейчас проводятся следственные действия. Устанавливается личность погибшего и причина смерти, - сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми спортсмен-любитель в водоеме обнаружил тело мужчины. В понедельник, 22 апреля на берегу Камы в Ленинском районе было найдено тело неизвестного мужчины. Страшную находку обнаружил 43-летний спортсмен-любитель. Пермяк занимался спортом в районе Средней Курьи, когда заметил тело на поверхности водоема. Мужчина сразу же позвонил в полицию. Предварительный осмотр показал, что следы насильственной смерти отсутствуют.

ИСТОЧНИК KP.RU