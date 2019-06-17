Житель Пермского края до смерти избил свою жену

СЕГОДНЯ 07:52 2019-06-17T07:52:43+03:00

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63-летнего жителя деревни Кокоры Кунгурского района обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью. По версии следствия, в апреле 2019 супруги вместе выпивали. В процессе вечера между мужем и женой произошел конфликт. Мужчина разозлился и стал избивать женщину. От полученных травм 64-летняя женщина скончалась на месте.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу, - сообщают в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье сотрудница турагентства обманула клиентов на 5 миллионов рублей. В Горнозаводском суде рассмотрят дело менеджера туристического агентства, которая обманула клиентов на 5 миллионов рублей. Компания принадлежала матери злоумышленницы.Деньги злоумышленница потратила на свои нужды

ИСТОЧНИК KP.RU