2019-06-14T13:36:44+03:00
Общество

В Перми появится автобусный маршрут №50

Он заменит троллейбус №5
Лилия Абибулаева
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Фото: администрация ПермиФото: администрация Перми
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Троллейбусный маршрут №5 «улица Гусарова – станция «Пермь-2» заменит автобусный №50. Он начнет курсировать уже с субботы, 15 июня.

Автобусы будут следовать через остановочные пункты: «улица Гусарова», «улица Солдатова» (в обратном направлении «микрорайон Крохалева»), «Геофизика», «Восток-Сервис», «улица Лодыгина», «улица Яблочкова», «улица Обвинская». (в обратном направлении дополнен остановкой «улица Моторостроителей»), «Троллейбусное депо», «Строительный факультет», «Муниципальный дворец культуры», «улица Белинского» (в обратном направлении «улица Смирнова»), «Комсомольская площадь», «кинотеатр «Кристалл», «кинотеатр «Октябрь», «Октябрьская площадь», «ЦУМ», «улица Попова», «улица Борчанинова», «Драмтеатр», «улица Плеханова», «улица Хохрякова», «станция «Пермь-II».

Однако троллейбусы маршрута №5 будут ходить еще до 1 июля. Транспорт будет ходить с интервалами 7-8 минут в часы пик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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