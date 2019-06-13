В Прикамье сотрудница турагентства обманула клиентов на 5 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 15:03 2019-06-13T15:03:57+03:00

От ее действий пострадал 71 человек

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В Горнозаводском суде рассмотрят дело менеджера туристического агентства, которая обманула клиентов на 5 миллионов рублей. Компания принадлежала матери злоумышленницы.

Работая менеджером, девушка брала с клиентов деньги на оформление туров, но проносила их мимо кассы. Таким образом, девушка похитила 5 миллионов рублей, оставив без отдыха 71 человека. Пострадали семьи с детьми.

Деньги злоумышленница потратила на свои нужды.

Как сообщают в пресс-службе краевой прокуратуре, обвинительное заключение направлено для рассмотрения в Горнозаводский районный суд.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми возбуждено уголовное дело против судебных приставов. 6 июня Ленинский районный суд арестовал Александру Марданову - бывшего начальника межрайонного отдела судебных приставов Пермского края по исполнению особых исполнительных производств.

ИСТОЧНИК KP.RU