2019-06-17T07:25:18+03:00
Происшествия

В Перми разыскивают родственников пенсионера, страдающего потерей памяти

Мужчине помогли сесть в автобус
Лилия Абибулаева
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Фото: паблик ЧП.ДТП. ПермьФото: паблик ЧП.ДТП. Пермь
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Пермяки во время велопрогулки обнаружили пенсионера, который не помнил, свое имя и где живет. Запаха алкоголя от пенсионера не было. Пермяки сфотографировали мужчину и посадили в автобус с остановки «Лесная поляна».

- Вывели деда на остановку «Лесная поляна» в сторону города. По его просьбе посадили на 3т маршрутку, предварительно вручив 100 рублей. Может родственники найдутся.

Напомним, ранее мы писали о том, что в социальных сетях сообщили о том, что 13 июня в Орджоникидзевском районе нашли пенсионера, который не жалуется на здоровье и помнит только свое имя. 13 июня в магазин на улице Черняховского 49 обратился мужчина и попросил вызвать «скорую помощь». Сотрудники магазина вызвали "скорую помощь". Мужчину увезли в МСЧ №6. Поиском его родных занялись волонтерыв поискового отряда "ЛизаАлерт".

ИСТОЧНИК KP.RU

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