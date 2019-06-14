«Помнит только свое имя». В Перми ищут родных пенсионера, страдающего потерей памяти

СЕГОДНЯ 08:11 2019-06-14T08:17:05+03:00

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В социальных сетях сообщили о том, что 13 июня в Орджоникидзевском районе нашли пенсионера, который не жалуется на здоровье и помнит только свое имя.

- 13 июня в магазин на улице Черняховского 49 обратился мужчина и попросил вызвать «скорую помощь», - пишут в социальных сетях. - Сказал, что зовут его - Бородин Анатолий Дмитриевич, сколько ему точно лет, он не помнит. Сказал, что примерно 67-68 лет. Родственников сказал нет. Он очень плохо соображает. Возможно, потеря памяти.

Сотрудники магазина вызвали "скорую помощь". Мужчину увезли в МСЧ №6. Поиском его родных занялись волонтерыв поискового отряда "ЛизаАлерт".

Если вы знаете Анатолия Бородина или его родственников, сообщите по телефону 8 800 700 54 52

Напомним, ранее мы писали о том, что волонтеры собирают людей на поиски 77-летней пенсионерки.

ИСТОЧНИК KP.RU