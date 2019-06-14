2019-06-14T08:17:05+03:00
Происшествия

«Помнит только свое имя». В Перми ищут родных пенсионера, страдающего потерей памяти

Дедушку нашли 13 июня
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Фото: Подслушано ЛевшиноФото: Подслушано Левшино
Изменить размер текста:

В социальных сетях сообщили о том, что 13 июня в Орджоникидзевском районе нашли пенсионера, который не жалуется на здоровье и помнит только свое имя.

- 13 июня в магазин на улице Черняховского 49 обратился мужчина и попросил вызвать «скорую помощь», - пишут в социальных сетях. - Сказал, что зовут его - Бородин Анатолий Дмитриевич, сколько ему точно лет, он не помнит. Сказал, что примерно 67-68 лет. Родственников сказал нет. Он очень плохо соображает. Возможно, потеря памяти.

Сотрудники магазина вызвали "скорую помощь". Мужчину увезли в МСЧ №6. Поиском его родных занялись волонтерыв поискового отряда "ЛизаАлерт".

Если вы знаете Анатолия Бородина или его родственников, сообщите по телефону 8 800 700 54 52

Напомним, ранее мы писали о том, что волонтеры собирают людей на поиски 77-летней пенсионерки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Прикамье подросток совершил кражу в военкомате
В Перми начнет работать клуб настольных игр под открытым небом
В Перми до конца лета закроют улицу Крупской
«Спасибо за 3 часа в пробке!». Пермяки жалуются на огромные заторы на Чусовском мосту
Родственникам пермяка, который поехал в командировку и погиб, выплатили компенсацию
Хоккейный клуб «Молот-Прикамья» подписал контракт с 15 новыми игроками
«Не работали огнетушители». Прокуратура Пермского края проверила колонию №10, где произошел пожар
В Прикамье легковушка столкнулась с большегрузом
В Перми загорелся автобус 77 маршрута
В Перми улицу Крупскую перекроют 15 июня в 00.00 часов
Пермяки могут принять участие в съемках фильма «Сердце Пармы»
Tele2 запустила выгодный тариф для интернета вещей
Благодаря господдержке пермский предприниматель поставляет свою продукцию в Катар и Португалию
«Он не умел плавать». В Пермском крае утонул 9-летний мальчик
В Прикамье сотрудница турагентства обманула клиентов на 5 миллионов рублей
В Прикамье водитель иномарки сбил 3-летнюю девочку
В Перми определили подрядчика реконструкции Комсомольского проспекта
В Перми подростки отправились в больницу после катания на квадроцикле
В Прикамье велосипедист попал под колеса автобуса
«Прикрываясь одним пиджаком». Зоя Бербер опубликовала видео с фотосессии
«С любовью!». Владимир Пресняков выложил видео с концерта в Перми
Полюбоваться шоу нового фонтана пермяки смогут 4 раза в неделю
«Лежал на пороге горящего дома». В Прикамье на пожаре спасли мужчину