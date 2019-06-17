СЕГОДНЯ 06:23 2019-06-17T06:23:21+03:00

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В воскресенье, 16 июня, на въезде в Краснокамск столкнулись две машины. В социальных сетях появилось видео последствий аварии.

Очевидцы сообщают, что авария произошла днем. Столкнулись автомобиль «Kia» и «Лада». В результате ДТП отечественную легковушку отбросило в кювет. По сообщению свидетелей аварии, погибли водитель и пассажир «Лады». Водитель второго автомобиля жив.

chp_59 Из-за смертельной аварии в Прикамье образовалась огромная пробка

На месте аварии работают сотрудники полиции и пожарные. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

Из-за аварии на трассе образовалась многокилометровая пробка. Люди ждали своей очереди больше 5 часов.

Напомним, ранее мы писали о том, что на трассе в Прикамье лоб в лоб столкнулись две иномарки. Лобовое столкновение на трассе Кунгур-Соликамск унесло жизнь жителя Пермского края. Еще 6 человек получили травмы. Известно, что среди пострадавших два ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU