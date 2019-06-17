Из-за смертельной аварии в Прикамье образовалась огромная пробка
В воскресенье, 16 июня, на въезде в Краснокамск столкнулись две машины. В социальных сетях появилось видео последствий аварии.
Очевидцы сообщают, что авария произошла днем. Столкнулись автомобиль «Kia» и «Лада». В результате ДТП отечественную легковушку отбросило в кювет. По сообщению свидетелей аварии, погибли водитель и пассажир «Лады». Водитель второго автомобиля жив.
На месте аварии работают сотрудники полиции и пожарные. Устанавливаются все обстоятельства аварии.
Из-за аварии на трассе образовалась многокилометровая пробка. Люди ждали своей очереди больше 5 часов.
Напомним, ранее мы писали о том, что на трассе в Прикамье лоб в лоб столкнулись две иномарки. Лобовое столкновение на трассе Кунгур-Соликамск унесло жизнь жителя Пермского края. Еще 6 человек получили травмы. Известно, что среди пострадавших два ребенка.
ИСТОЧНИК KP.RU