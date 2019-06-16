«1 погиб, 6 пострадали». На трассе в Прикамье лоб в лоб столкнулись две иномарки

Лобовое столкновение на трассе Кунгур-Соликамск унесло жизнь жителя Пермского края. Еще 6 человек получили травмы. Известно, что среди пострадавших два ребенка.

- В воскресенье, 16 июня, в 13:30 на 91 км автодороги произошло ДТП. Столкнулись автомобили « Skoda Fabia» и «Chery Amulet». В результате аварии, 1 человек погиб, 6 – получили травмы различной степени тяжести.

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ДТП произошло из-за того, что один из участников дорожного движения нарушил правила и выехал «на встречку». От удара одну легковушку разорвало на две части.

Скриншот с видео в ЧП Лысьва

Всех пострадавших, отправили в больницу. На месте работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

Сотрудники полиции обращают особое внимание, что выезд на полосу встречного движения - это опасный маневр, при котором нужно быть предельно внимательным и осторожным.