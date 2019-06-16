2019-06-16T16:19:13+03:00
Происшествия

«1 погиб, 6 пострадали». На трассе в Прикамье лоб в лоб столкнулись две иномарки

Среди пострадавших двое детей
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

Лобовое столкновение на трассе Кунгур-Соликамск унесло жизнь жителя Пермского края. Еще 6 человек получили травмы. Известно, что среди пострадавших два ребенка.

- В воскресенье, 16 июня, в 13:30 на 91 км автодороги произошло ДТП. Столкнулись автомобили « Skoda Fabia» и «Chery Amulet». В результате аварии, 1 человек погиб, 6 – получили травмы различной степени тяжести.

-

-

ДТП произошло из-за того, что один из участников дорожного движения нарушил правила и выехал «на встречку». От удара одну легковушку разорвало на две части.

Скриншот с видео в ЧП Лысьва

Скриншот с видео в ЧП Лысьва

Всех пострадавших, отправили в больницу. На месте работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

Сотрудники полиции обращают особое внимание, что выезд на полосу встречного движения - это опасный маневр, при котором нужно быть предельно внимательным и осторожным.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
«Доставали через окно». На пожаре в Перми спасли 5 человек
В Прикамье фура залетела в огород местных жителей
В Перми во время раскопок обнаружили кладбище 300-летней давности
В Прикамье легковушка сбила 9-летнюю девочку
Ночью на Перми-I молодой мужчина упал с пирса
Роспотребнадзор проверил детские летние лагеря в Прикамье
Пермячку оштрафовали за «Свинку Пеппу» на проданной футболке
«Случилось то, что рано или поздно должно было произойти». Ректор пермского педагогического университета покинул свой пост
На трассе Пермь-Березники в ДТП серьезно пострадали два человека
В Перми пожар в частном доме унес жизнь 70-летнего мужчины
Из-за столкновения поезда и легковушки в Прикамье поменялся график движения электричек
В Пермском крае грузовой электропоезд протаранил Лада Гранту
В Перми нашли пропавшего 13-летнего мальчика
В Перми пропал 13-летний мальчик
В Перми мужчины отхлестали друг друга по щекам за деньги