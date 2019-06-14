2019-06-14T19:29:20+03:00
Общество

В Перми нашли пропавшего 13-летнего мальчика

С ним все в порядке
Елена КОНОВА
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Фото: ПСО "Поиск пропавших детей"Фото: ПСО "Поиск пропавших детей"
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В Перми нашли пропавшего 13-летнего подростка. Напомним, 13 июня он ушел из дома и не вернулся. Как сообщили волонтеры, ранее мальчик уже уходил из дома. К счастью, уже вечером 14 июня подростка нашли. С ним все хорошо.

Ранее мы рассказывали о том, что в Прикамье нашли живым пропавшего пять дней назад парня. 26-летний Вячеслав Петрин днем 15 мая вышел из дома в поселке Северный-Коспашский, находящегося возле Кизела. Он ушел гулять с собакой и пропал. С тех пор его никто не видел. Родственники подали заявление в полицию. Через пять дней Вячеслав сам вышел из леса. Оказалось, он встретил медведя и так испугался, что бежал по лесу, пока не остановился и не понял, что заблудился. Все пять дней Вячеслав питался грибами, веточками и пил воду. К счастью, он смог найти выход из чащи и вернулся домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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