«Прятался от медведя в сторожке». В Перми нашли живым пропавшего пять дней назад парня

СЕГОДНЯ 06:59 2019-05-21T08:00:02+03:00

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26-летний Вячеслав Петрин днем 15 мая вышел из дома в поселке Северный-Коспашский, находящегося возле Кизела. Он ушел гулять с собакой и пропал. С тех пор его никто не видел. Родственники подали заявление в полицию.

В понедельник, 20 мая, нашелся 26-летний Вячеслав П.

- Молодой человек самостоятельно вышел из леса вместе со своим верным другом Дезой. Сейчас у них все хорошо, живы и здоровы, - сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в отделе ГОиЧС администрации Кизеловского района.

Как уточнили волонтеры, все это время молодой человек прятался от медведя в сторожке в лесу. Когда хищник ушел, Вячеслав смог выйти из сторожки и добраться до дома.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми продолжаются поиски пенсионерки с болезнью Альцгеймера В Свердловском районе Перми пропала 85-летняя пенсионерка. Гиназия Абдуллина ушла из квартиры сына на улице Куйбышева 15 апреля и до сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно. Известно, что женщина страдает болезнью Альцгеймера. Родственники обратились в полицию и к волонтерам.

ИСТОЧНИК KP.RU