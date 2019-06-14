"Ванилин выпал из окна, и 4 дня ему никто не помогал". Волонтеры спасают кота
Пермские волонтеры просят неравнодушных пермяков помочь котику, который упал с балкона и сломал лапу. После падения хозяева не стали забирать Ванилина домой, прохожие тоже не обращали на беднягу внимания. Под балконом Ванилин пролежал несколько дней без еды и воды, испытывая мучительную боль - задняя лапа была сломана.
- Каждый пальчик был раздроблен и сломан в нескольких местах. Даже страшно представить, какую невыносимую боль испытывал Ванилин,- рассказали волонтеры приюта «Матроскин».
Кота привезли в клинику только на 4 день после трагедии. Там бедняге сделали операцию. Сейчас он идет на поправку, но все равно помощь Ванилину необходима.
Если вы хотите помочь котику, обращайтесь в приют «Матроскин»
Напомним, ранее мы писали о том, что волонтеры показали, как изменился кот, которого выкинули на улицу в переноске
ИСТОЧНИК KP.RU