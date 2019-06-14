2019-06-14T14:50:18+03:00
Общество

"Ванилин выпал из окна, и 4 дня ему никто не помогал". Волонтеры спасают кота

Пермяков просят о помощи
Лилия Абибулаева
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Фото: приют "Матроскин"Фото: приют "Матроскин"
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Пермские волонтеры просят неравнодушных пермяков помочь котику, который упал с балкона и сломал лапу. После падения хозяева не стали забирать Ванилина домой, прохожие тоже не обращали на беднягу внимания. Под балконом Ванилин пролежал несколько дней без еды и воды, испытывая мучительную боль - задняя лапа была сломана.

- Каждый пальчик был раздроблен и сломан в нескольких местах. Даже страшно представить, какую невыносимую боль испытывал Ванилин,- рассказали волонтеры приюта «Матроскин».

Кота привезли в клинику только на 4 день после трагедии. Там бедняге сделали операцию. Сейчас он идет на поправку, но все равно помощь Ванилину необходима.

Если вы хотите помочь котику, обращайтесь в приют «Матроскин»

Напомним, ранее мы писали о том, что волонтеры показали, как изменился кот, которого выкинули на улицу в переноске

ИСТОЧНИК KP.RU

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