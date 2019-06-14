«Сидел на холоде без еды и воды». Волонтеры показали, как изменился кот, которого выкинули на улицу в переноске

СЕГОДНЯ 11:19 2019-06-14T11:19:47+03:00

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Коту по кличке Друг пришлось нелегко - хозяева выкинули его в жуткие холода на улицу в переноске и оставили там умирать. Котик сидел без и воды.

Прохожие заметили малыша и передали волонтерам приют «Матроскин». Там котику быстро нашли передержку, а затем и новый дом.

- Друг поймал самую настоящую удачу за хвост, ведь добрые люди не прошли мимо, заметили котика и сообщили нам. Мы быстро нашли для него передержку, где он остался жить навсегда со своей любимой хозяйкой, - отмечают волонтеры. - По фотографиям видно - котик по-настоящему счастлив и уже давно позабыл холод и голод!

В новой семье кот чувствует себя хорошо. Вокруг него любящие хозяева, которые и накормят, и согреют, и поиграют.

Напомним, ранее мы писали о том, что выпускник пермского приюта «Матроскин» стал настоящим красавцем

ИСТОЧНИК KP.RU