2019-06-14T13:18:53+03:00
Общество

МЧС: в Прикамье ожидаются заморозки

Температура ночью опустится до -2
Лилия Абибулаева
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--Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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По сообщению пермского Гидрометцентра, ночью и утром 15 июня местами по Пермскому краю ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы от 0 до -2 градусов.

В МЧС предупреждают водителей быть внимательнее, так как обильные осадки и заморозки делают проезжую часть опасной. Также жителям края стоит учитывать понижение температуры при нахождении на природе.

- Переохлаждение организма — основная причина возникновения «простудных» заболеваний. Одежда должна соответствовать погодным условиям. Берегите свое здоровье, - отмечают в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Напомним, ранее мы публиковали подробный прогноз погоды в Пермском крае на ближайшие выходные. Холодная неделя в городе продолжается. Погода в июне в Перми 2019 не радует теплом. В выходные также будет не очень хорошая погода. В пятницу, 14 июня, ожидается пик похолодания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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