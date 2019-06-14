2019-06-13T22:21:00+03:00
Общество

Погода в Перми: в выходные будет холодно и дожливо

В выходные 15 и 16 июня 2019 года температура не поднимется выше 15 градусов
Елена КОНОВА
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Тепло будет со следующей неделиТепло будет со следующей неделиФото: Евгения ГУСЕВА
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Холодная неделя в городе продолжается. Погода в июне в Перми 2019 не радует теплом. В выходные также будет не очень хорошая погода. В пятницу, 14 июня, ожидается пик похолодания.

- Вероятны небольшие дожди, а температура воздуха не поднимется выше 10 градусов, - сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

В субботу, 15 июня, в Перми также будет холодно и дождливо, но температура воздуха поднимется до 15 градусов. В воскресенье будет холоднее на несколько градусов.

Потепление ожидается только на следующей неделе.

В целом этот июнь на несколько градусов холоднее нормы. Практически каждую неделю в этом месяце есть холодные дни, штормовые ветра и дождь. Возможно, в июле будет значительно теплее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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