Погода в Перми: в выходные будет холодно и дожливо

Холодная неделя в городе продолжается. Погода в июне в Перми 2019 не радует теплом. В выходные также будет не очень хорошая погода. В пятницу, 14 июня, ожидается пик похолодания.

- Вероятны небольшие дожди, а температура воздуха не поднимется выше 10 градусов, - сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

В субботу, 15 июня, в Перми также будет холодно и дождливо, но температура воздуха поднимется до 15 градусов. В воскресенье будет холоднее на несколько градусов.

Потепление ожидается только на следующей неделе.

В целом этот июнь на несколько градусов холоднее нормы. Практически каждую неделю в этом месяце есть холодные дни, штормовые ветра и дождь. Возможно, в июле будет значительно теплее.