«Стал пухлым облачком». Волонтеры показали, как изменился бездомный кот, когда нашел новый дом
Волонтеры пермского приюта «Матроскин» поделились фотографиями их «воспитанника» Валентина. Он попал в приют еще в прошлом году в ужасном состоянии, его длинная и пушистая шерсть скаталась, была грязной, так что пришлось ее сбрить.
В марте Валентина забрали в семью. Сейчас он стал похожим на пухлое облачко. Вот что пишут новые хозяева:
- Большой привет от Валентина.Уже больше года это чудо живет с нами. Желаем всем котикам найти свой дом.
Валентин спит
Подписчики группы приюта восхитились преображением Валентина.
- Чудесное преображение, - пишут пользователи сетей. - Хочется потискать! Настоящий Пухляш.
Вот такой красавчик
Ранее мы рассказывали о том, что волонтеры искали дом кошке по имени Заварка. Они почти с боем отбили ее у одной «кошатницы» - у женщины в квартире одновременно проживали 35 кошек.
ИСТОЧНИК KP.RU