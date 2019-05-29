2019-05-29T11:11:35+03:00
Общество

«Стал пухлым облачком». Волонтеры показали, как изменился бездомный кот, когда нашел новый дом

Выпускник пермского приюта «Матроскин» стал настоящим красавцем
Елена КОНОВА
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Таким Валентин был в приютеТаким Валентин был в приюте
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Волонтеры пермского приюта «Матроскин» поделились фотографиями их «воспитанника» Валентина. Он попал в приют еще в прошлом году в ужасном состоянии, его длинная и пушистая шерсть скаталась, была грязной, так что пришлось ее сбрить.

В марте Валентина забрали в семью. Сейчас он стал похожим на пухлое облачко. Вот что пишут новые хозяева:

- Большой привет от Валентина.Уже больше года это чудо живет с нами. Желаем всем котикам найти свой дом.

Валентин спит

Валентин спит

Подписчики группы приюта восхитились преображением Валентина.

- Чудесное преображение, - пишут пользователи сетей. - Хочется потискать! Настоящий Пухляш.

Вот такой красавчик

Вот такой красавчик

Ранее мы рассказывали о том, что волонтеры искали дом кошке по имени Заварка. Они почти с боем отбили ее у одной «кошатницы» - у женщины в квартире одновременно проживали 35 кошек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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