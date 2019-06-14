В Прикамье подросток совершил кражу в военкомате

СЕГОДНЯ 09:00 2019-06-14T09:00:59+03:00

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В Лысьве осудят 16-летнего местного жителя за кражу сотового телефона в раздевалке военкомата. Юноша пришел в военкомат, чтобы пройти медицинскую комиссию для определения годности к службе в вооруженных силах.

- Находясь в раздевалке, он воспользовался тем, что за его действиями никто не наблюдает и похитил сотовый телефон из кармана рубашки своего сверстника, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

Подростка задержали. Украденное вернули владельцу. Оказалось, что в свои 16 лет парень не раз привлекался за подобное преступление.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье сотрудница турагентства обманула клиентов на 5 миллионов рублей. В Горнозаводском суде рассмотрят дело менеджера туристического агентства, которая обманула клиентов на 5 миллионов рублей. Компания принадлежала матери злоумышленницы.

ИСТОЧНИК KP.RU