Волонтеры собирают людей на поиски 77-летней пенсионерки

СЕГОДНЯ 14:28 2019-06-11T14:28:31+03:00

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В микрорайоне Крохалева 9 июня пропала 77-летняя Назиля Фуфачёва. Женщина вышла из дома и не вернулась. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили, что женщина может страдать потерей памяти.

Пенсионерка могла уехать в любом направлении. Родственники написали заявление в полицию.

Приметы: рост 160, среднего телосложения, волосы седые короткие, глаза карие.

Особые приметы: родинка на правой щеке.

Была одета: светло-серая куртка, серая юбка, коричневые или серые туфли, красно-зеленый платок. С собой была черная сумка.

Волонтеры собирают людей на поиски. Сбор неравнодушных состоится 11 июня в 17:30 на улице Старцева, 140А.

Если вы что-либо о местонахождении 77-летней Назили Фуфачевой или хотите помочь в поисках, просьба позвонить по телефону 88007005452 или 02.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье пропала 19-летняя девушка. Она ушла из дома 10 дней назад.

ИСТОЧНИК KP.RU