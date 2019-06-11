Волонтеры собирают людей на поиски 77-летней пенсионерки
В микрорайоне Крохалева 9 июня пропала 77-летняя Назиля Фуфачёва. Женщина вышла из дома и не вернулась. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили, что женщина может страдать потерей памяти.
Пенсионерка могла уехать в любом направлении. Родственники написали заявление в полицию.
Приметы: рост 160, среднего телосложения, волосы седые короткие, глаза карие.
Особые приметы: родинка на правой щеке.
Была одета: светло-серая куртка, серая юбка, коричневые или серые туфли, красно-зеленый платок. С собой была черная сумка.
Волонтеры собирают людей на поиски. Сбор неравнодушных состоится 11 июня в 17:30 на улице Старцева, 140А.
Если вы что-либо о местонахождении 77-летней Назили Фуфачевой или хотите помочь в поисках, просьба позвонить по телефону 88007005452 или 02.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье пропала 19-летняя девушка. Она ушла из дома 10 дней назад.
ИСТОЧНИК KP.RU