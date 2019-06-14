2019-06-14T07:55:48+03:00
Общество

«Спасибо за 3 часа в пробке!». Пермяки жалуются на огромные заторы на Чусовском мосту

На мосту организовано реверсивное движение
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

В Перми продолжается ремонт Чусовского моста. В будни на мосту организовано реверсивное движение. Однако пермяки жалуются, что полосы закрывают в самое неподходящее время - вечером, когда все возвращаются домой.

В социальных сетях автолюбители возмущаются километровыми пробками. Чтобы доехать до моста, приходится ждать по 3 часа.

- 3, 5 час в пробке! Начали фрезеровку асфальта в самый час пик! - возмущаются автомобилисты Прикамья.

- Может нам еще за сутки до выезда перестать употреблять жидкости?? И бедные дети!! Дайте возможность спланировать проезд по мосту в комфортное время, - пишут пермяки в социальных сетях.

Подобная ситуация наблюдалась в четверг. Возмущенные комментарии автомобилисты оставляли в Instagram-аккаунте Николая Уханова. Тогда министр ответил, что подрядчик начал работы, не согласовав их с министерством.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Прикамье подросток совершил кражу в военкомате
В Перми начнет работать клуб настольных игр под открытым небом
В Перми до конца лета закроют улицу Крупской
«Помнит только свое имя». В Перми ищут родных пенсионера, страдающего потерей памяти
Родственникам пермяка, который поехал в командировку и погиб, выплатили компенсацию
Хоккейный клуб «Молот-Прикамья» подписал контракт с 15 новыми игроками
«Не работали огнетушители». Прокуратура Пермского края проверила колонию №10, где произошел пожар
В Прикамье легковушка столкнулась с большегрузом
В Перми загорелся автобус 77 маршрута
В Перми улицу Крупскую перекроют 15 июня в 00.00 часов
Пермяки могут принять участие в съемках фильма «Сердце Пармы»
Tele2 запустила выгодный тариф для интернета вещей
Благодаря господдержке пермский предприниматель поставляет свою продукцию в Катар и Португалию
«Он не умел плавать». В Пермском крае утонул 9-летний мальчик
В Прикамье сотрудница турагентства обманула клиентов на 5 миллионов рублей
В Прикамье водитель иномарки сбил 3-летнюю девочку
В Перми определили подрядчика реконструкции Комсомольского проспекта
В Перми подростки отправились в больницу после катания на квадроцикле
В Прикамье велосипедист попал под колеса автобуса
«Прикрываясь одним пиджаком». Зоя Бербер опубликовала видео с фотосессии
«С любовью!». Владимир Пресняков выложил видео с концерта в Перми
Полюбоваться шоу нового фонтана пермяки смогут 4 раза в неделю
«Лежал на пороге горящего дома». В Прикамье на пожаре спасли мужчину