«Спасибо за 3 часа в пробке!». Пермяки жалуются на огромные заторы на Чусовском мосту

СЕГОДНЯ 07:55 2019-06-14T07:55:48+03:00

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В Перми продолжается ремонт Чусовского моста. В будни на мосту организовано реверсивное движение. Однако пермяки жалуются, что полосы закрывают в самое неподходящее время - вечером, когда все возвращаются домой.

В социальных сетях автолюбители возмущаются километровыми пробками. Чтобы доехать до моста, приходится ждать по 3 часа.

- 3, 5 час в пробке! Начали фрезеровку асфальта в самый час пик! - возмущаются автомобилисты Прикамья.

- Может нам еще за сутки до выезда перестать употреблять жидкости?? И бедные дети!! Дайте возможность спланировать проезд по мосту в комфортное время, - пишут пермяки в социальных сетях.

Подобная ситуация наблюдалась в четверг. Возмущенные комментарии автомобилисты оставляли в Instagram-аккаунте Николая Уханова. Тогда министр ответил, что подрядчик начал работы, не согласовав их с министерством.

ИСТОЧНИК KP.RU