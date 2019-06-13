Министр транспорта Прикамья назвал причину многокилометровой пробки на Чусовском мосту

СЕГОДНЯ 07:55 2019-06-13T07:55:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером во вторник, 11 мая, сотня машин скопилась на подъездах к мосту через Чусовую. Чтобы только заехать на мост автомобилистам пришлось ждать несколько часов. Образовалась огромная пробка. Пермяки пожаловались министру транспорта в социальных сетях.

Политик ответил, что в образовании затора виноват подрядчик.

- К сожалению, подрядчик не согласовал свои действия с Минтрансом. Как и было озвучено ранее, на самом мосту ремонтные работы не ведутся до 16 июня включительно. А вот на подъезде к мосту со стороны Перми подрядчик стал проводить фрезерование асфальта, в связи, с чем и создалась такая ситуация, - отметил Николай Уханов. - Подрядчику дано указание приостановить работы и открыть движение. Специалисты минтранса выехали на проверку. Работы приостановлены, движение по обеим полосам.

ИСТОЧНИК KP.RU