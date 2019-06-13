Благодаря господдержке пермский предприниматель поставляет свою продукцию в Катар и Португалию

СЕГОДНЯ 15:48 2019-06-13T15:48:13+03:00

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Сегодня, 13 июня, на заседании Правительства Пермского края обсудили реализацию в регионе национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Открывая заседание, губернатор Прикамья Максим Решетников рассказал, чего уже удалось достичь в оказании поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП). По его словам, работа по реализации нацпроекта начинается не с нуля, а ведётся на уже подготовленной почве и опирается на ту систему поддержки малого и среднего предпринимательства, которая была выстроена в крае ранее. «Статистика фиксирует, что бизнес в крае растёт и развивается, – подчеркнул он. – Регион занимает второе место в Приволжском округе по численности субъектов предпринимательства на тысячу населения. С 2016 года на 12% вырос оборот продукции компаний малого и среднего бизнеса – с 1,03 до 1,17 млрд рублей, а по обороту на одного работающего в сфере бизнеса прикамца регион находится на втором месте среди регионов ПФО».

Заместитель председателя правительства, министр промышленности, предпринимательства и торговли Алексей Чибисов на заседании рассказал, что для достижения целей, поставленных Президентом РФ Владимиром Путиным в нацпроектах, по развитию МСП в крае разработаны четыре региональных проекта: «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Расширение доступа субъектов к финансовой поддержке», «Популяризация предпринимательства» и «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности». «Для их реализации выделено 487 млн рублей из федерального бюджета и 62 млн из краевого», – подчеркнул министр.

В частности, как отметил Алексей Чибисов, в рамках регионального проекта по акселерации субъектов МСП прикамским предприятиям оказывается поддержка по расширению экспорта. За первый квартал 2019 года, благодаря деятельности Центра поддержки экспорта, 53 организации приняли участие в бизнес-миссиях, международных выставках, а шесть заключили экспортные контракты. Всего поддержку получили 72 предприятия.

Как рассказал директор по развитию Авиа Конструкторской Мастерской (АКМ-Авиа) Александр Юнусов, компании была оказана услуга по проведению патентных исследований за счёт средств господдержки. «Были проведены патентные исследования зарубежных рынков, сумма полученных субсидий составила 150 тысяч рублей. В итоге компании удалось получить два положительных решения относительно выдачи патентов на изобретение аэродинамического двигателя, на их основе была подана зарубежная заявка. Сумма полученной субсидии – 225 тысяч рублей», – отметил Александр Юнусов. Также благодаря господдержке АКМ-Авиа смогла заключить два новых контракта на сумму более 100 млн рублей. В феврале этого года аэродинамические тренажёры были поставлены в Португалию и Катар. В этом году компания также обратилась в региональный Центр инжиниринга и Центр поддержки экспорта за помощью в исследовании зарубежного рынка для новых разработок. В итоге новая разработка компании – поршневой ПДК-двигатель – будет представлена в августе на Международном авиационно-космическом салоне (MAКС-2019).

В ходе заседания министр промышленности Алексей Чибисов рассказал и о других мерах поддержки представителей малого и среднего бизнеса. Особое внимание он обратил на то, что уже сейчас в Прикамье создан Единый центр поддержки МСП «Мой бизнес», куда могут обратиться начинающие и не только предприниматели и узнать обо всех государственных мерах поддержки.

Кроме того, по данным Минпрома, в крае регулярно проходят мероприятия, на которых предприниматели могут пообщаться друг с другом и узнать о новшествах бизнеса. В частности, 13 и 14 июня на заводе им. Шпагина проходят Дни пермского бизнеса, а 19 и 20 сентября прикамских бизнесменов ждёт Межрегиональный экспортный форум.

Председатель Пермского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Роман Водянов выступил с тремя предложениями: популяризовать предпринимательство среди старшеклассников, продолжить организацию бизнес-акселераторов в крае и реализовать проект по повышению налоговой грамотности среди населения.

Глава Прикамья поддержал создание центра повышения налоговой грамотности и в связи с этим дал поручение Министерству образования и науки рассмотреть поступившие предложения.

Напомним, ранее в рамках Петербургского экономического форума были объявлены результаты Национального рейтинга инвестиционной привлекательности. Пермский край показал лучший результат за всю историю рейтинга, поднявшись с 47-го места на 25-е.

ИСТОЧНИК KP.RU