«Он не умел плавать». В Пермском крае утонул 9-летний мальчик

СЕГОДНЯ 15:14 2019-06-13T15:16:43+03:00

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В Пермском крае во вторник, 11 июня, на берегу реки обнаружили тело 9-летнего мальчика. Следствие установило, что мальчик утонул по время купания. При этом отмечается, что погибший мальчик не умел плавать.

Сотрудники межрайонного следственного комитета проводят проверку по факту гибели школьника. Также в СУ СКР по Пермскому краю призывают родителей внимательнее следить за детьми.

- Необходимо строго контролировать свободное время ребенка и разрешать купание на водоемах только в присутствии взрослых и в специально отведенных для этого местах. Помните! Жизнь и здоровье ваших детей зависит от постоянного контроля, любви и заботы. Берегите своих детей, не оставляйте их без присмотра!

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми утонул 13-летний мальчик. 2 июня, в микрорайоне Заостровка Дзержинского района Перми на берегу Камы прохожие нашли детскую одежду и телефон. Оказалось, что вещи принадлежат 13-летнему мальчику.

ИСТОЧНИК KP.RU