«Осталась одежда и телефон». В Перми утонул 13-летний мальчик

СЕГОДНЯ 12:24 2019-06-03T12:28:46+03:00

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В воскресенье, 2 июня, в микрорайоне Заостровка Дзержинского района Перми на берегу Камы прохожие нашли детскую одежду и телефон. Оказалось, что вещи принадлежат 13-летнему мальчика, который сказал родителям, что пошел купаться.

Поисками мальчка занялись спастели, но тело найти не удалось.

Следователи проводят проверку.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми 7-летний мальчик провалился в колодец. В субботу, 1 июня, в День защиты детей в микрорайоне Заостровка произошло ЧП. 7-летний мальчик наступил на люк колодца, тот встал вертикально, и ребенок застрял в получившемся отверстии. К счастью, рядом находился его отец. Он вытащил ребенка и повез его в больницу. У него были ушибы и ссадины. Ему назначили амбулаторное лечение. По факту происшествия проверку проводят и сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU