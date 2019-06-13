В Прикамье водитель иномарки сбил 3-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 14:46 2019-06-13T14:46:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В поселке Гайны Пермского края произошло ДТП, в котором пострадала 3-летняя девочка. Как сообщили в УГИБДД по Пермскому краю, в 17:11 водитель автомобиля «Рено Логан» сбил ребенка.

- Девочка перебегала проезжую часть перед близко идущим транспортом, в неположенном месте, - сообщили в УГИБДД по Пермскому краю.

Малышка с различными травмами отправлена в больницу.

Напомним, ранее мы писали о том, что на трассе в Прикамье в ДТП пострадал 6-летний мальчик. Во вторник, 11 июня, в Пермском крае произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок. Водитель иномарки не справился с управлением и улетел в кювет. В 20:35 по автодороге Кунгур-Соликамск в направлении Соликамск двигался автомобиль «Опель Астра», под управлением 35-летний мужчина, который на 303км не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля в кювет

ИСТОЧНИК KP.RU