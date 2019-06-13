2019-06-13T09:05:02+03:00
Происшествия

На трассе в Прикамье в ДТП пострадал 6-летний мальчик

Машина улетела в кювет
Лилия Абибулаева
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Фото: ОГИБДД Отдела МВД России по Березниковскому городскому округуФото: ОГИБДД Отдела МВД России по Березниковскому городскому округу
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Во вторник, 11 июня, в Пермском крае произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок. Водитель иномарки не справился с управлением и улетел в кювет.

- В 20:35 по автодороге Кунгур-Соликамск в направлении Соликамск двигался автомобиль «Опель Астра», под управлением 35-летний мужчина, который на 303км не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля в кювет, - сообщили в ОГИБДД Отдела МВД России по Березниковскому городскому округу.

В результате ДТП пострадал 6-летний мальчик. С травмами головы и ссадинами ребенка доставили в детскую хирургию. Мальчик находился в автомобиле в детском удерживающем устройстве.

По данному факту ОГИБДД Отдела МВД России по Березниковскому городскому округу проводится проверка.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми полиция разыскивает водителя, который наехал на двух пешеходов

ИСТОЧНИК KP.RU

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