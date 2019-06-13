2019-06-13T14:06:20+03:00
Происшествия

В Прикамье велосипедист попал под колеса автобуса

Велолюбитель ехал по обочине
Лилия Абибулаева
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Фото: УГИБДД по Пермскому краюФото: УГИБДД по Пермскому краю
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В среду, 12 июня, в Красокамске произошло ДТП с участием велосипедиста. Микроавтобус «Газель» сбил велосипедиста, который ехал по обочине.

Как сообщили в ГИБДД по Пермскому краю, ДТП произошло 12 июня в 15:50. Водитель автобуса съехал на обочину, который совершил наезд на велосипедиста. Последний двигался по правой по ходу движения автобуса обочине, в попутном направлении.

29-летнего велосипедиста отправили в больницу.

Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.Причина дорожно-транспортного происшествия в настоящее время устанавливается.

Напомним, ранее мы писали о том, что на трассе в Прикамье в ДТП пострадал 6-летний мальчик. Во вторник, 11 июня, в Пермском крае произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок. Водитель иномарки не справился с управлением и улетел в кювет.В результате ДТП пострадал 6-летний мальчик. С травмами головы и ссадинами ребенка доставили в детскую хирургию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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