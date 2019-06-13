2019-06-13T09:57:45+03:00
Происшествия

В Перми мужчина похитил из квартиры обои и плинтуса

Злоумышленника задержали по горячим следам
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Кировском районе неизвестный проник в квартиру местной жительницы и вынес оттуда стройматериалы. Пермячка сообщила в полицию, что из ее квартиры похитили потолочную плитку, рулон обоев и плинтуса.

Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, личность злоумышленника удалось быстро установить. Им оказался 25-летний сосед женщины. Мужчина ранее уже был судим.

Часть похищенного имущества изъята. По факту кражи возбуждено уголовное дело, подозреваемый водворен в изолятор временного содержания

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми неизвестный напал на пенсионерку, вырвал у нее из рук сумку и скрылся. В центре Перми на 75-летнюю жительницу Новых Лядов напал неизвестный. Женщина сообщила сотрудникам полиции, что мужчина вырвал у нее сумку, в которой были деньги и сотовый телефон, и убежал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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