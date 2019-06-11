В Перми неизвестный напал на пенсионерку, вырвал у нее из рук сумку и скрылся

СЕГОДНЯ 09:52 2019-06-11T09:52:14+03:00

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В центре Перми на 75-летнюю жительницу Новых Лядов напал неизвестный. Женщина сообщила сотрудникам полиции, что мужчина вырвал у нее сумку, в которой были деньги и сотовый телефон, и убежал.

Как только женщина опомнилась, сразу пошла в полиции. По горячим следам злоумышленника удалось задержать. Им оказался ранее судимый 40-летний мужчина.

- Часть похищенного имущества изъята и возвращена потерпевшей. По факту грабежа возбуждено уголовное дело, злоумышленник водворен в изолятор временного содержания, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми произошла массовая драка иностранных студентов. Массовая драка студентов Пермской фармацевтической академии, как нам рассказал источник в правоохранительных органах, произошла вечером в среду, 5 июня

ИСТОЧНИК KP.RU