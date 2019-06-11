«Сбил и скрылся». В Перми полиция разыскивает водителя, который наехал на двух пешеходов

СЕГОДНЯ 19:52 2019-06-11T19:54:40+03:00

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Ночью в субботу, 8 июня, на улице Восстания в Перми неустановленный автомобиль сбил двух пешеходов - 26-летнего и 27-летнего мужчин. Так как на улице практически нет тротуара, молодые люди шли по правому краю проезжей части в попутном направлении по ходу движения транспорта.

Было около двух часов ночи, но не настолько темно, чтобы не заметить идущих по дороге пешеходов. Тем не менее водитель машины наехал на них, а затем скрылся с места происшествия.

Оба молодых человека были госпитализированы с тяжелыми травмами. А полиция объявила розыск водителя. Предположительно, он ехал на автомобиле «ЛАДА Гранта» темного цвета.

- По факту ДТП проводится проверка. Всех, кому что-либо известно о происшествии, просим сообщить информацию по телефону 260-11-77 или 102, - сообщили в ГИБДД Перми.

ИСТОЧНИК KP.RU