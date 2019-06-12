2019-06-12T11:35:38+03:00
Происшествия

Ночью произошел пожар в пермском кафе «Уральские посикунчики»

Он случился на кухне заведения
Елена КОНОВА
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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12 июня в пять утра в кафе «Уральские посикунчики» на улице Тургенева произошел пожар.

- На место выехали 18 пожарных, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. - Горение было на кухне заведения. В 05.18 его ликвидировали.

К счастью, в пожаре никто не пострадал. По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания оборудования. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что в Перми сгорел конный клуб «Кавалерия». Пожар начался с бани. По какой причине - вопрос. Лошади Победа, Гибкая, Малышка и ослики Нюша и Оскар не смогли спастись. Других пять лошадей увезли в Шемети. Они нуждаются в лечении. Также после страшного пожара не смогли найти двух собак. Неизвестно, смогли ли они убежать или погибли в огне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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