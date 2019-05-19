«Зеленых вам лугов, наши славные!» В Перми во время пожара в конном клубе погибли три лошади и два ослика

В Перми ночью на воскресенье сгорел конный клуб «Кавалерия», находившийся на Гайве.

"Три лошади и два ослика", со слезами перечисляет погибших в огне животных администратор клуба Владислава Нуртдинова. 00:00 00:00

- К моменту прибытия первых пожарных подразделений горел жилой дом с надворными постройками, - рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю. - Открытое горение ликвидировано спустя 50 минут. В ходе тушения внутри сгоревших надворных построек были обнаружены тела пяти лошадей. Среди людей травмированных и погибших нет.

Причины пожара пока устанавливаются. Известно, что огонь вспыхнул внутри помещения, в бане.

- Этот день стал последним для «Кавалерии», лошади Победа, Гибкая, Малышка и ослики Нюша и Оскар не смогли спастись. - рассказала «Комсомольской правде» администратор клуба Владислава Нуртдинова. - Других пять лошадей мы увезли в Шемети, в конный двор «Белый Берег», но они нуждаются в лечении. Из пяти собак, живших в клубе, мы не можем найти двух взрослых и щенка. Возможно, они тоже погибли.

Владельцы клуба обратились к жителям города за помощью.

«Мы оказались в крайне тяжелой ситуации, такого не предвидел никто, - написали они на своей страничке в соцсетях. - Поэтому нам придется просить помощи у неравнодушных. В первую очередь нужны деньги на вызов и обслуживание ветеринаром лошадей, которые сейчас находятся в конном дворе «Белый Берег», а также на дальнейшее их лечение, они в достаточно тяжелом состоянии».

Клуб «Кавалерия» объявил сбор пожертвований. Деньги можно прислать на карту Сбербанка № 4276 4900 3344 4722 на имя Павла Михайловича Доронина.

Тем временем пользователи соцсетей, которые откликнулись на беду, постигшую конный клуб, заметили, что сбор денег ведет и совсем посторонняя женщина.

«Вам не стыдно на чужом горе наживаться?» - обратились к ней пермяки. А в клубе уточнили, что единственная карта, на которую они собирают деньги, принадлежит именно Павду Доронину.

На нее уже начали присылать деньги.

«Зеленых вам лугов, наши славные!» - пишут пермяки в комментариях.