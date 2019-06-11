Житель Прикамья убил знакомого и скинул тело в реку

СЕГОДНЯ 14:59 2019-06-11T14:59:19+03:00

Злоумышленник отправится за решетку на 12 лет

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В Пермском крае осудят местного жителя за убийство знакомого. По версии следствия, мужчины собрались на берегу Воткинского водохранилища в Оханском районе. В процессе совместного распития алкоголя между мужчинами произошла ссора. 52-летний мужчина схватил нож и несколько раз ударил им знакомого.

После этого злоумышленник попытался скрыть следы преступления. Мужчина привязал к ногам погибшего груз и скинул тело в реку.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье ссора между братьями закончилась поножовщиной. В Кунгурском районе Пермского края задержали местного жителя за тяжкое преступление. Мужчина ударил младшего брата ножом.

ИСТОЧНИК KP.RU