В Прикамье ссора между братьями закончилась поножовщиной

СЕГОДНЯ 10:12 2019-06-11T10:12:19+03:00

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В Кунгурском районе Пермского края задержали местного жителя за тяжкое преступление. Мужчина ударил младшего брата ножом.

Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, между мужчиной и его 25-летним братом произошла ссора, в ходе которой мужчина ударил родственника ножом.

С ранением в живот парня доставили в больницу. Злоумышленника задержали и водворили в изолятор временного содержания. По факту преступления возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми неизвестный напал на пенсионерку, вырвал у нее из рук сумку и скрылся. В центре Перми на 75-летнюю жительницу Новых Лядов напал неизвестный. Женщина сообщила сотрудникам полиции, что мужчина вырвал у нее сумку, в которой были деньги и сотовый телефон, и убежал.Как только женщина опомнилась, сразу пошла в полиции. По горячим следам злоумышленника удалось задержать. Им оказался ранее судимый 40-летний мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU