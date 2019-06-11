2019-06-11T14:39:46+03:00
Общество

МЧС: 12 июня Пермском крае ожидается штормовой ветер

Погода будет облачная, но с прояснениями
Лилия Абибулаева
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--Фото: Евгения ГУСЕВА
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12 июня в Пермском крае ожидается сильный ветер. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, в регионе установится облачная погода с прояснениями.

- Ветер северо-западный ночью 6-11 м/с, днем порывы будут достигать 15-20 м/с, - добавили в пресс-службе. - Температура воздуха ночью упадет до 8-13 градусов, днем - 17-22 градусов. Местами до +12.

Пресс-служба МЧС предупреждает:уходя из дома, закрывайте окна, выключайте электроприборы. За рулем автомобиля будьте внимательны и осторожны.

Напомним, ранее мы писали о том, что в конце неделе температура опустится до +10 градусов. Прогноз погоды с 10 по 16 июня в Перми держит в напряжении в начале недели жара, а в конце ожидается холод. Перепады температуры связаны с вторжением холодного воздуха, которое начнется в середине недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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