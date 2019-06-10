2019-06-10T15:04:02+03:00
Общество

Прогноз погоды с 10 по 16 июня в Перми: на неделе похолодает до + 10

В День города нас ждет штормовой ветер. Рассказываем о погоде с 10 по 16 июня в Перми
Лилия Абибулаева
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--Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Прогноз погоды с 10 по 16 июня в Перми держит в напряжении: в начале недели жара, а в конце - холод. Перепады температуры связаны с вторжением холодного воздуха, которое начнется в середине недели.

В понедельник, 10 июня, лето будет в самом разгаре. Столбик термометра не опустится ниже + 25 градусов. В Перми днем ожидается +28…+29, а по краю до +30. Однако синоптики предупреждают о сильном ветре на территории края. Порывы могут достигать 20 м/с.

Как сообщили в ГИС-центре при ПГНИУ, во вторник сохранится теплая погода, но увеличится вероятность гроз и ливней.

День города в Перми будет теплым, но ветреным. Днем в Перми будет достаточно комфортная погода - +23 градуса. Если планируете гулять до вечера и посетить вечерний концерт, то прихватите кофту - температура опустится до +15.

Ночь на четверг 13 июня ожидается уже очень холодной с минимальной температурой +3…+8 градусов, а днем будет не выше +8…+13. Похолодание продолжится и в пятницу. Днем в Перми может быть +10 градусов. Выходные, по сообщению синоптиков, тоже будут не по-летнему холодными.

Постепенное повышение температуры ожидается ориентировочно с 17 июня

ИСТОЧНИК KP.RU

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