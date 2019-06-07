2019-06-07T21:10:50+03:00
Происшествия

«Марокканцы против египтян». В Перми произошла массовая драка иностранных студентов

Все началось с пива, выпитого в Рамадан
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Драка произошла возле общежития фармакадемии. Фото: yandex.ruДрака произошла возле общежития фармакадемии. Фото: yandex.ru
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Массовая драка студентов Пермской фармацевтической академии, как нам рассказал источник в правоохранительных органах, произошла вечером в среду, 5 мая.

В этот день как раз начался праздник Рамадан, который требует соблюдения строгого поста у мусульман. Но пятеро студентов из Марокко в этот вечер стояли возле своего общежития на бульваре Гагарина в Перми и пили пиво. Проходившие мимо трое студентов этого же вуза, но прибывшие в Пермь из Египта, возмутились таким нарушением религиозных норм.

Вначале студенты из разных стран просто спорили, но потом началась драка. Вначале побеждали марокканцы, превосходящие противника численностью, но через некоторое время к египтянам подошло подкрепление. Прибывшая полиция прекратила драку. В результате никто из студентов серьезно не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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