«Спасжилет отдал жене». В Прикамье перевернулась лодка с супружеской парой, утонул мужчина

В Прикамье утонул 33-летний Василий Л. У мужчины остались маленькие дети. Родные Василия просят помочь в поисках.

- Еще 10 мая мы с Васей поехали отдыхать, на лодке кататься по реке Усьва, - вспоминает супруга погибшего Диана. - В районе деревни Громовая она перевернулась. Спасательный жилет был только на мне, муж дал. Так что я барахталась в воде на одном месте, а Василия сразу течением унесло вниз по реке, и супруг скрылся из виду.

Сама Диана находилась на середине реки, пока к ней не подплыла лодка с рыбаками, которые помогли девушке выбраться.

- Спустя время лодку нашли, а вот тело супруга - до сих пор нет, - говорит Диана. - Сейчас наши родственники и друзья стараются обследовать реку на лодках, но пока безрезультатно. Просим о помощи жителей Гремячинска и близлежащих районов. Муж был одет в ветровку цвета хаки, зеленые сапоги. Если вдруг вы сможете выйти на лодках и помочь в поисках, звоните мне по телефону 89922119810.

Напомним, что ранее на бурных из-за паводка реках в Пермском крае утонули два человека. Они путешествовали в составе туристических групп.