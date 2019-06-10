В Перми дисквалифицировали директора УК «Этажи»

СЕГОДНЯ 13:59 2019-06-10T13:59:49+03:00

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Как сообщили Business Class, в Перми суд дисквалифицировал генерального директора УК «Этажи». Издание сообщает, что ИГЖН нашла нарушения в деятельности управляющей компании. Так, при обслуживании дома на Крупской, 85, компания не отремонтировала в установленный срок кровлю и не вывезла мусор с крыши. Также не были установлены окна на лестничных площадках в подъездах.

Руководителя компании уже привлекали к ответственности к административной ответственности за то, что мешал деятельности ИГЖН.

Напомним, ранее мы писали о том, что в новый рейтинг управляющих компаний Пермского края вошли 364 организации. Инспекция жилищного надзора опубликовала рейтинг управляющих компаний Пермского края. Благодаря этому списку, жители Прикамья смогут посмотреть, как УК выполняет свои обязанности.В рейтинг вошли 364 управляющие компании. В соответствии с определенными критериями, каждая организация получает определенное количество баллов.

ИСТОЧНИК KP.RU