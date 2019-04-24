2019-04-24T11:45:11+03:00
Недвижимость

В новый рейтинг управляющих компаний Пермского края вошли 364 организации

Каждая организация получает определенное количество баллов
Лилия Абибулаева
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Инспекция жилищного надзора опубликовала рейтинг управляющих компаний Пермского края. Благодаря этому списку, жители Прикамья смогут посмотреть, как УК выполняет свои обязанности.

В рейтинг вошли 364 управляющие компании. В соответствии с определенными критериями, каждая организация получает определенное количество баллов.

Лучше всех свои обязанности выполняют ООО «СМУ №2 Сатурн-Р» - 37 баллов, ООО «РЕГИОН-САРС», ООО «СЕЗ» - 36 баллов.

Худшими в этот раз стали: ООО «ТСЖ «Новые Ляды» - 9 баллов, ООО «УК «Центр» -8 баллов, ООО «Лидерство» - 7 баллов.

Подробный рейтинг можно посмотреть на сайте ИГЖН.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми составили антирейтинг 10 управляющих компаний, задолжавших за тепло 1,4 миллиарда рублей Прикамские энергетики опубликовали антирейтинг пермских управляющих компаний, имеющих наибольшую задолженность за теплоэнергию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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