2019-06-10T11:55:13+03:00
Происшествия

В Перми два человека пострадали в ДТП со скутером

Пострадавших отправили в больницу
Лилия Абибулаева
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В Дзержинском районе Перми произошло ДТП, в котором пострадали водитель и пассажир скутера. В воскресенье, 9 июня, по улице Докучаева в Дзержинском районе Перми в сторону улицы Центральный проезд двигалась иномарка. Автомобиль при повороте налево не уступил дорогу скутеру. В результате ДТП пострадали пассажир и водитель скутера. Обоих пострадавших с различными травмами отправили в больницу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми за выходные полицейские поймали 155 пьяных водителей. Сотрудники ГИБДД в прошедшие выходные с 7 по 9 июня провели рейд по выявлению нарушений. Так, за несколько дней стражи порядка пресекли 11155 нарушений, 187 из них совершили мотоциклисты. ыходные - время отдыха, но это не повод садиться пьяным за руль. Однако для 155 жителей города ни закон, ни собственная безопасность не аргумент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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