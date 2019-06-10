2019-06-10T11:15:18+03:00
Происшествия

В Перми за выходные полицейские поймали 155 пьяных водителей

Всего стражи порядка пресекли 11155 нарушений [видео]
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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Сотрудники ГИБДД в прошедшие выходные с 7 по 9 июня провели рейд по выявлению нарушений. Так, за несколько дней стражи порядка пресекли 11155 нарушений, 187 из них совершили мотоциклисты.

Выходные - время отдыха, но это не повод садиться пьяным за руль. Однако для 155 жителей города ни закон, ни собственная безопасность не аргумент.

Также полицейские остановили 89 автолюбителей, которые выехали на полосу встречного движения.

Напомним, ранее мы писали о том, что автомобилисты Прикамья задолжали более 100 миллионов рублей штрафов за нарушение ПДД. Судебные приставы Пермского края опубликовали статистику задолженности штрафов за нарушение ПДД. В 2019 году прикамские автомобилисты задолжали государству 100 миллионов рублей штрафов за нарушение ПДД. Это почти в 2 раза больше, чем в январе - апреле прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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