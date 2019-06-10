2019-06-10T11:16:04+03:00
Происшествия

В Пермском крае нашли пропавшую 21-летнюю девушку

Ее искали почти неделю
Лилия Абибулаева
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фото:соцсетифото:соцсети
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Сообщение о пропаже 21-летней Яны Т. появилось в социальных сетях. Родственники сообщили, что девушка ушла из дома в городе Чайковский 4 июня и больше не появлялась. Коллеги пропавшей подтвердили, что на работе девушка не появлялась 4 дня.

В субботу, 8 июня, подали заявление в полицию.

В понедельник, 10 июня, родственники пропавшей сообщили, что девушка нашлась.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье пропала 19-летняя девушка. В Нытве разыскивают 19-летнюю Алекс Милкович. Девушка ушла из дома 1 июня и с тех пор о ней ничего неизвестно.О пропаже родственники сообщили в социальных сетях. Приметы: рост 150 -155, одета в красную рубашку в клеточку, черные джинсы. Особые приметы: пирсинг справа на нижней губе. Если вам что-либо известно о местонахождении 19-летней Алекс Милкович, просьба сообщить по телефонам 8-999-126-26-25 или 02

ИСТОЧНИК KP.RU

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