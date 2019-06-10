В Прикамье пропала 19-летняя девушка

СЕГОДНЯ 09:35 2019-06-10T09:35:56+03:00

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В Нытве разыскивают 19-летнюю Алекс Милкович. Девушка ушла из дома 1 июня и с тех пор о ней ничего неизвестно.

О пропаже родственники сообщили в социальных сетях.

Приметы: рост 150 -155, одета в красную рубашку в клеточку, черные джинсы.

Особые приметы: пирсинг справа на нижней губе.

Если вам что-либо известно о местонахождении 19-летней Алекс Милкович, просьба сообщить по телефонам 8-999-126-26-25 или 02

Напомним, ранее мы писали о том, что в Чайковском почти неделю ищут 21-летнюю девушку. Яна Тишечкина живет в Чайковском, работает на местной лесопилке. Как рассказали ее родственники, в последний раз девушка общалась с ними 3 июня, в соцсетях. После этого связь с ней пропала, и где она, неизвестно.сли есть какая-то информация о Яне, сообщите, пожалуйста, по телефону 89523270045 или в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU