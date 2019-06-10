2019-06-10T09:35:56+03:00
Происшествия

В Прикамье пропала 19-летняя девушка

Она ушла из дома 10 дней назад
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

В Нытве разыскивают 19-летнюю Алекс Милкович. Девушка ушла из дома 1 июня и с тех пор о ней ничего неизвестно.

О пропаже родственники сообщили в социальных сетях.

Приметы: рост 150 -155, одета в красную рубашку в клеточку, черные джинсы.

Особые приметы: пирсинг справа на нижней губе.

Если вам что-либо известно о местонахождении 19-летней Алекс Милкович, просьба сообщить по телефонам 8-999-126-26-25 или 02

Напомним, ранее мы писали о том, что в Чайковском почти неделю ищут 21-летнюю девушку. Яна Тишечкина живет в Чайковском, работает на местной лесопилке. Как рассказали ее родственники, в последний раз девушка общалась с ними 3 июня, в соцсетях. После этого связь с ней пропала, и где она, неизвестно.сли есть какая-то информация о Яне, сообщите, пожалуйста, по телефону 89523270045 или в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми два человека пострадали в ДТП со скутером
"Многие думали, что он не жилец". Волонтеры показали, как выглядит пес, которого умирающим нашли в лесу
В Перми за выходные полицейские поймали 155 пьяных водителей
Автомобилисты Прикамья задолжали более 100 миллионов рублей штрафов за нарушение ПДД
Житель Прикамья истязал мать и грозился зарубить ее топором
В Пермском крае нашли пропавшую 21-летнюю девушку
В Прикамье женщина ударила ножом сожителя, а он защищал ее перед полицейскими
Коллективный договор пермского «УРАЛХИМа» признали выполненным
Житель Прикамья избил камнем прохожего
"Спасибо вам". Музыканты группы "Queen" пришли в восторг от ролика пермского балалаечника
В ДТП на трассе в Прикамье пострадал 4-летний ребенок
Милота дня: лемуры позируют для фото и радуются началу лета
На перекрестке Сибирской и Революции поставили новые камеры видеонаблюдения
"Уснул за рулем". В Перми машина такси влетела в столб
Чиновники из Верещагино хотят ездить на машине за два миллиона
«Купите датчик, а то оштрафуем». В Перми по квартирам стали ходить фальшивые пожарные
В Перми начали строить новый приют для кошек и собак
Пострадали двое детей. В Перми грузовик наехал на иномарку
"Не справился с управлением". В Прикамье водитель на квадроцикле врезался в столб