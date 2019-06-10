На перекрестке Сибирской и Революции поставили новые камеры видеонаблюдения
В Перми из-за масштабной реконструкции улицы Революции на месяц перекрыли перекресток Революции и Сибирской. Место ремонта огорожено специальными знаками.
Для безопасности пешеходов переход через улицу Революции смещен относительно перекрестка, также организован переход через улицу Сибирскую в районе Дворца спорта "Орленок". В целях повышения дисциплины водителей, игнорирующих дорожные знаки, подрядчик разместил камеры видеонаблюдения на объекте.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми на месяц закроют перекресток Сибирской и Революции. В связи с перекрытием изменится движение автобуса № 63. С 1 8:00 июня по 23:00 29 июня будет закрыто движение транспорта на перекрестке Сибирской и Революции в Перми. При этом для личного транспорта будет обеспечен правый поворот с улицы Революции на Сибирскую. На участке будут производится ремонтные работы в рамках реконструкции улицы Революции.
ИСТОЧНИК KP.RU