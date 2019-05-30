В Перми на месяц закроют перекресток Сибирской и Революции

СЕГОДНЯ 15:32 2019-05-30T15:32:30+03:00

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С 1 8:00 июня по 23:00 29 июня будет закрыто движение транспорта на перекрестке Сибирской и Революции в Перми. При этом для личного транспорта будет обеспечен правый поворот с улицы Революции на Сибирскую. На участке будут производится ремонтные работы в рамках реконструкции улицы Революции.

Как сообщают в МКУ «Пермблагоустройство», на данный момент полностью закончено переоборудование сетей на участке Революции от Комсомольского проспекта до Сибирской. Дальнейшие работы по прокладке коммунальных сетей продолжатся на перекрестке Сибирской и Революции.

В связи с ремонтом изменится движение автобуса № 63.

Автобус №63 «микрорайон Крохалева – площадь Восстания» в направлении Комсомольского проспекта будет следовать по улице Пушкина, Комсомольскому проспекту, далее по маршрутам следования, в обратном направлении по улице Белинского, Комсомольскому проспекту, улице Пушкина, далее по маршрутам следования.

ИСТОЧНИК KP.RU